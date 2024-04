Una mare i un fill no es presenten a judici després de denunciar el pare per maltractament

Andorra la VellaUn matrimoni amb dos fills havia arribat a una situació molt deteriorada. Un dels fills, adolescent, era molt proper a la mare. Hi havia sovint disputes familiars on el noi, menor, es posava al costat de la mare. A conseqüència dels moments de tensió, tant la mare com el fill van presentar una denúncia contra el pare per violència domèstica. La fiscalia va presentar càrrecs contra el pare. Quan va arribar el judici, ni la mare ni el fill es van presentar a la vista oral per refermar les acusacions. Davant d'aquesta situació, el ministeri públic va decidir retirar l'acusació per maltractaments i l'home ha estat absolt.