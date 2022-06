Marsol sobre les barbacoes: "Si depengués de mi, les enderrocaria totes"

Andorra la VellaDavant el perill alt d'incendi al país arran de les altes temperatures, i després dels successos que estan tenint lloc darrerament a Catalunya en aquest sentit, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha anunciat que, novament, el comú de la capital no comptarà amb focs artificials per a la celebració de Sant Joan. "Nosaltres hem suspès la pirotècnica sense cap mena de dubte i esperem que tot funcioni bé i que la gent es diverteixi d'altres maneres", ha indicat.

A més a més, la cònsol s'ha posicionat totalment en contra de les barbacoes que hi ha als berenadors: "Si de mi depengués, les enderrocaria totes", ha sentenciat, posant en relleu que es tracta d'un tema que "em preocupa", ja que "es pot anar a la muntanya igualment sense haver de fer foc". De fet, ha aprofitat les declaracions posteriors a la sessió del consell de comú per fer una crida a la població per tal que siguin prudents a l'hora de celebrar la festa amb focs d'artifici.

A banda, ha reconegut que aquesta mena d'activitats es poden desenvolupar a l'hivern, ja que no hi ha tan risc com en el període actual, i ha apostat perquè els punts de foc es prohibeixin de manera permanent a tot el país per part del departament de Protecció Civil.