Marsol insta al civisme en l'inici d'una festa major amb el record de la punxada a una noia a Sant Julià

Andorra la VellaAndorra la Vella ha donat aquest divendres el tret de sortida a quatre dies de festa major en què se celebraran més d’una seixantena d’actes “per a tots els gustos i totes les edats”. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha convidat els ciutadans a gaudir de la festa, però ha fet una crida al civisme. I hi ha incidit davant “les darreres notícies” que fan referència a punxades a noies tant dins com fora de les fronteres del Principat. “S’imposa la diversió, l’optimisme, però també és molt important el civisme”, ha destacat Marsol des del balcó del comú, des d’on s’ha fet el pregó. Així, ha destacat que ha de ser una “festa major per gaudir i respectar-nos”. En declaracions posteriors als mitjans ha desitjat que s’imposi “l’alegria” en una celebració que recupera la normalitat després de la covid i ha afegit que espera que no s’hagi de lamentar “cap problema”.

La cònsol ha incidit en el fet que es tracta d’una festa major “popular” amb actes per a tothom, grans i petits, i amb totes les activitats gratuïtes.

El tret de sortida a la festa major ha estat el pregó que aquest any ha protagonitzat l’Esbart Dansaire, que celebra 40 anys de vida. Marsol ha emfasitzat que hagi estat una entitat molt implicada a la parròquia i que hagi “sabut evolucionar amb el temps” implicant la gent jove i ha conclòs que tenen el suport del comú.

Les encarregades de llegir el pregó han estat la presidenta de l’entitat, Sílvia Pastor, i la codirectora Maria Àngels Velando. Ambdues han recordat que l’esbart va néixer un mes d’agost del 1982 i que la primera actuació va ser per celebrar la inauguració de la nova Casa Comuna i la plaça del Poble. Han reivindicat el paper de l’entitat per “mantenir viva la tradició” i han fet una crida als més petits i joves a implicar-s’hi.

Així, Velando ha destacat que “la base és molt important en la cultura popular, ja que és molt fràgil” i ha afegit que els infants tenen avui en dia moltes coses a fer i la cultura popular, sovint, queda relegada. Per això ha apel·lat perquè escoles i pares els ajudin i animin els més joves a “provar” el ball i d’aquesta manera es pugui fer “una gran base per continuar 40 anys més”.

Al seu torn, Pastor ha manifestat en declaracions als mitjans que per a ells ha estat “un honor” haver pogut pujar al balcó a fer el pregó i cloure amb els actes de festa major els que han programat per celebrar els seus 40 anys.

Posteriorment al pregó, dos grups folklòrics de Mèxic i el Perú han ofert unes danses i l’Esbart Dansaire ha fet el ball del pregó, que ja és una nova tradició de la festa major juntament amb el contrapàs. L’exhibició s’ha clos amb membres de l’esbart i els grups llatinoamericans convidats ballant la part final del ball del pregó i la plaça, autoritats incloses, fent voleiar el mocador típic d’aquest any.