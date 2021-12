Martí Rafel qualifica de 'privilegi' haver pogut obrir sis pistes a la Coma d'Arcalís

ArcalísAvui fa 10 anys, el 3 de desembre de 2011, va ser notícia...

Els amants de l'esquí han pogut estrenar aquest dissabte la temporada d'hivern a la Coma d'Arcalís, que ha pogut obrir sis pistes a partir de 2.200 metres malgrat la falta de nevades. El director de Vallnord, Martí Rafel, ha assegurat que 'som uns privilegiats haver pogut obrir aquest raconet a la Coma' tenint en compte la situació de falta de neu que afecta tot el Pirineu. Rafel s'ha mostrat satisfet perquè davant del dubte de si es formaria un col·lapse, 'de moment la jornada està passant molt bé i no hi ha cues' a l'únic telecadira que s'ha obert, i ha certificat que la neu està en molt bones condicions, destacant que 'el que està obert està impecable'.

Arcalís ha començat la temporada amb l'obertura de sis pistes i el telecadira de la Coma que els dóna accés. El director de Vallnord, Martí Rafel, ha explicat que l'obertura ha estat possible pel fet que les poques nevades que hi ha hagut van deixar gruixos a partir de 2.200 metres, i que durant els últims dies les temperatures han permès fer neu artificial. Tot plegat ha permès obrir amb uns gruixos entre 10 i 40 centímetres de neu i segons Rafel, la neu està en bones condicions.

Rafel ha explicat que davant del dubte de si es crearia un col·lapse a la zona, pel fet de ser una àrea esquiable petita, a mig matí la situació era tranquil·la. Hi havia uns 400 vehicles a l'aparcament i l'afluència de visitants permetia esquiar sense aglomeracions i sense fer cues al telecadira.

Pel que fa al tipus de clients, el director de l'estació ha dit que són molt variats, tant famílies com amics i jovent, tant de fora com del país, i sobretot els clients de forfet de temporada. Les pistes també han acollit un curs de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (Efpem) i una formació d'acompanyats d'esquí escolar.

L'objectiu, segons Rafel, és poder anar produint més neu artificial per anar obrint més pistes en els pròxims dies. De moment, aquest dissabte els canons de la zona de la Coma i fins on donen les temperatures, estaven en marxa. Tot i això, Martí Rafel ha reconegut que les previsions meteorològiques no són molt encoratjadores ja que tornen a donar una pujada relativa de les temperatures i no es preveuen nevades en els mapes dels temps que tenen a disposició.

Arcalís ha estat una de les poques estacions del Pirineu que ha pogut iniciar la temporada. A Catalunya només han obert parcialment Vallter 2000 i Vall de Núria, mentre que al Pirineu francès només ha obert algunes pistes Puigmal, mentre que a Aragó només ho ha fet Cerler amb 7 quilòmetres. D'altra banda, el Pas de la Casa ha fet aquest dissabte al matí una obertura tècnica per testar les instal•lacions.