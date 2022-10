En marxa la campanya de vacunació contra la grip

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha iniciat aquesta setmana la campanya de vacunació anual contra la grip estacional. Tot i que es preveu administrar vaccins fins al 30 de desembre, es recomana que els interessats se la posin durant les primeres setmanes, sobretot el col·lectiu de la gent gran. Com sempre, l'objectiu de la vacunació és disminuir la morbimortalitat en els grups de risc. Enguany se n'han adquirit inicialment 7.500 dosis –l'any passat van administrar-se'n 7.812, prop del 60% d'aquestes a majors de 65 anys–.

Precisament, per tal de rebre l'administració de la vacuna els majors de 65 anys han de demanar hora al Centre d'Atenció Primària i no fa falta que duguin cap prescripció. La resta de persones considerades de risc poden demanar la recepta al seu metge referent i aquest ho farà constar a la història clínica compartida, per la qual cosa no serà necessari haver de recollir cap paper. Un cop demanada la recepta, el procediment és el mateix: demanar hora al CAP per tal de ser vacunat.

Finalment, les persones que no formen cap d'un grup de risc i que volen rebre la vacuna, han de posar-se en contacte amb el seu metge referent i adquirir la dosi a la farmàcia. Des del ministeri indiquen que, en cas d'haver de rebre també la vacuna contra la COVID-19, no és necessari esperar cap interval de temps entre l'administració d'una i de l'altra.