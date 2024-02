Marxa lenta de tractors diumenge a les cinc de la tarda a Berga

BergaEls pagesos de la Catalunya Central han convocat una nova tractorada entre Berga i Guardiola de Berguedà aquest diumenge a partir de les 17h00. El circuit serà circular, es pujarà fins a Guardiola en marxa lenta per la C-16, es girarà a la rotonda de la Pobla de Lillet i es tornarà a baixar. Això comportarà que s’afectarà la circulació tant d’entrada com de sortida d’Andorra si s’utilitza la ruta del túnel del Cadí. També quedarà afectada la connexió amb l'Alt Urgell i la Cerdanya. No s'ha especificat quina serà la durada de les marxes.

Els organitzadors opten per fer una marxa lenta perquè “és la mobilització que més encaixa i que menys problemes d’organització comporta en un termini curt de temps”. Els pagesos ja van fer dues accions similars divendres a la nit en les dues vies que connecten amb Andorra. Van fer marxes lentes i, a estones, barricades de tractors tant en la zona entre Oliana i Ponts, com entre la rotonda de connexió cap a Andorra i Puigcerdà i el túnel del Cadí.