La mascareta FPP2 serà obligatòria per a visites a l’Hospital, centres geriàtrics i recintes esportius i culturals

Andorra la VellaEl consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la regulació de l’ús de la mascareta FPP2, que protegeix més que la quirúrgica, que és la que, per comoditat, s’ha generalitzat. Segons ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, l’FPP2 serà obligatòria per a les persones que assisteixin com a públic a un esdeveniment esportiu o cultural en un recinte tancat i els qui vagin a un centre sanitari, sociosanitari o a una casa pairal. Benazet també ha informat que, actualment, un 10% de la plantilla del SAAS, 127 treballadors, estan de baixa. D’aquest percentatge, però, només el 4%, 53 persones, ho estan per motiu de la covid. La resta, 74, s’han acollit a la baixa laboral per altres malalties (52), per accident (10) i per maternitat (12).

Benazet també ha informat que la vacunació al país amb terceres dosis continua avançant i ja s'ha citat per rebre el vaccí a les persones de fins a 26 anys. Dins el pla de vacunació, un 82,6% de les persones majors de 16 anys han rebut una dosi i un 81,5% ja disposen de la pauta completa. Pel que fa a terceres dosis, aquest dimarts es van administrar 1.385 vaccins, i ja s'han inoculat a 29.418 persones amb aquesta dosi de reforç, el que equival al 45% de la població major de 18 anys. Finalment, prop d'un 71% dels joves entre 12 i 15 anys han rebut una dosi. En referència a la vaccinació, el titular de Salut ha informat que els contagiats fins al desembre, se'ls considerarà que va ser amb la variant Delta i, per tant, podran rebre la tercera dosi al cap d'un mes d'haver passat la malaltia. En canvi, els infectats a partir del gener hauran d'esperar tres mesos, ja que es considera que és amb la variant Òmicron. Tot i així, ha volgut recalcar que encara es disposa molt poca informació sobre el nivell d'immunització que tenen les persones que han patit Òmicron.