Mascareta obligatòria en espais interiors, es demani o no el passaport Covid

Andorra la VellaL'increment de casos progressius que està patint el país amb una mitjana d'entre 50 i 70 casos diaris i també el fort augment de positius que hi ha a la resta d'Europa, ha provocat que el Govern hagi decidit instaurar noves mesures temporals per minimitzar la transmissió del virus. Així, des d'aquest divendres (quan surti el decret publicat al BOPA) torna l'obligatorietat de dur mascareta en tots els espais interiors, es realitzi control d'accés amb passaport Covid o no. Aquestes noves mesures es mantindran vigents fins a l'1 de desembre, però el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha remarcat que la situació es va analitzant diàriament.

"No volem incrementar les restriccions, però sí fer un ús més acurat de la mascareta", ha assegurat el ministre. D'aquesta manera, la mascareta torna a ser obligatòria en els llocs de treball i en les reunions de feina, i aquesta obligatorietat de l'ús de la mascareta en els espais interiors també s'aplica als establiments i esdeveniments en què es faci el control d'accés amb certificat Covid. A més, en tots els establiments de restauració, els clients hauran de dur la mascareta posada en tot moment, excepte a l'hora de menjar.

D'altra banda, Benazet també ha informat que s'amplia l'obligació de fer controls d'accés amb el certificat Covid, i ha detallat que aquesta mesura entrarà en vigor el proper dilluns. El principal canvi, recau en els esdeveniments esportius i culturals. Fins ara, es requeria mostrar el certificat Covid quan se superessin els 1.000 assistents, i ara, es podrà demanar a partir dels 100. Pel que fa a la resta, es manté el control obligatori per als establiments amb activitat de discoteca, sala de ball o pubs i també en els esdeveniments exteriors de més de 1.000 persones. En aquest cas, en els esdeveniments exteriors de més de 100 persones, sempre que no es pugui preservar la distància de seguretat, també serà obligatori l'ús de la mascareta.

El certificat continua com a opcional als establiments de restauració i bars, pubs o similars on no es fa l'activitat de ball, en les activitats termals i balnearis, a les instal·lacions culturals i esportives, a les perruqueries i centres d'estètica i a les sales de jocs recreatius. Tot i així, Benazet ha incidit en el fet que "es manté l'augment dels aforaments permesos" en els establiments que utilitzin el control Covid, però "demanem a la població que siguin curosos i que utilitzin la mascareta". De fet, ha insistit a dir que han "intentat no restringir cap de les activitats que hi havia fins ara, com tampoc dels aforaments", però en canvi sí que s'estableix "una utilització més intensa de la mascareta".

A més, com a mesures de prevenció, des de Salut també es recomana dur la mascareta en espais exteriors quan hi hagi aglomeracions de persones i no es pugui garantir la distància de seguretat. Com en gran part de la pandèmia, el ministre també ha demanat reduir les interaccions socials. "Intentem fer reunions amb els mateixos familiars i amics i disminuïm les relacions de forma responsable", ha demanat.

Transmissió comunitària del virus

El titular de Salut ha explicat que en aquests moments, ja hi torna a haver "una transmissió comunitària" del virus. L'increment de casos va començar amb el col·lectiu menys vacunat, ja que va ser el grup que es va infectar més ràpidament, però ara, "ja hi ha una infecció de persones de diverses edats", ha remarcat. De fet, en les darreres 24 hores s'han detectat 51 nous positius que eleven la xifra de casos totals a 16.086, i situen els casos actius prop dels 400, a 385 concretament. Pel que fa a les altes, ja hi ha 15.571 persones que han superat la malaltia.

L'aspecte negatiu d'aquest increment dels casos de forma progressiva, també s'ha reflectit en la pressió al sistema sanitari. En aquests instants, a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha cinc persones ingressades per la malaltia, tres de les quals estan a planta i dues a la Unitat de Cures Intensives. D'aquestes, una persona es troba sota ventilació mecànica. Quant a les escoles, dues aules estan sota vigilància activa total i 29 en parcial.

Benazet també ha informat que s'ha fet un cribratge a 80 persones que van assistir a un funeral, ja que alguns dels membres van donar positiu. Per aquest motiu, ha reiterat que es limitin les relacions socials i que "tothom intenti ser el més curós possible".