Màster xef s'instal·la a Pyrénées Andorra

Uns vint-i-cinc infants d'entre sis i onze anys s'han endinsat, aquesta tarda, dins el món culinari fent pa, sushi i nigiris a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra. Una activitat que s'enmarca dins el conveni de col·laboració entre Grans Magatzems Pyrénées i el comú de La Massana que permet que els nanos que s'inscriuen a les setmanes temàtiques que organitza el consistori esmentat puguin conèixer de més a prop l'activitat que gira entorn els fogons. I avui ha tocat anar a Pyrénées Andorra.

Les cares dels nanos ho diuen tot. Tot el que sigui experimentar i trastejar amb les mans és el que més agrada d'aquesta setmana que des de La Massana han batejat com "la setmana màster xef". Una activitat que assoleix l'èxit cada vegada que es programa. I és que és una oportunitat pels més petits a descobrir els secrets de la cuina i on aprenen a fer aquell menjar que tant els hi agrada. I Pyrénées Andorra vol formar part d'aquest entorn educatiu fent que els més petits passin una estona a l'Espícula amb Jordi Morera i prop de la peixateria amb la responsable de secció per conèixer els ingredients i el procés d'elaboració dels productes de forn i dels plats més populars de la cuina japonesa.

Uns productes, els d'avui, que tant els nanos participants com els seus familiars, si tenen sort, podran degustar una vegada hagin acabat la feina. Una feina que no acaba aquí, ja que la setmana va començar coneixent els aliments i els seus nutrients amb una dietista del país i el que resta de setmana, els petits cuiners de casa s'endinsaran en la cuina italiana, argentina i en el món de les postres i la carnisseria. Tot acabarà divendres després que els nanos hagin elaborat una recepta que revisarà per un jurat per posar-hi nota.

La setmana màster xef es tornarà a repetir al mes d'agost i Pyrénées Andorra tornarà a acollir els futurs cuiners o forners del país.