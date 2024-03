Masterclass sobre la start-up Fashiop a càrrec de Creand Crèdit Andorrà i l'IESE

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà i l’IESE Executive Education ofereixen la masterclass ‘Cas Fashiop: una caixa de sorpreses’, un acte en el qual es parlarà d’aquesta start-up dedicada a la moda masculina. La sessió, conduïda per Eduardo Calvo, professor d’Operacions, Informació i Tecnologia de l’IESE Business School, analitzarà aquest servei d’assistent personal de compres en línia, que elimina totes les barreres físiques, i el seu model de negoci.

L’acte tindrà lloc el dilluns 11 de març, a les 19 h, de manera presencial a l’edifici Creand. Les persones interessades a assistir-hi han de fer una reserva prèvia a aquest enllaç: https://bit.ly/3SUPNHm

La masterclass es basa en el mètode del cas. A diferència dels mètodes d’ensenyança tradicionals, centrats en el professor i el seu discurs, aquesta sessió gira al voltant dels participants i les seves aportacions. Al final, l’IESE explicarà com la formació que imparteixen pot ajudar a desenvolupar les capacitats directives per aconseguir l’èxit.

Aquesta conferència forma part de les activitats que es promouen des de la Càtedra Creand d’Emprenedoria i Banca a l’IESE, que busca promoure la generació de valor des del coneixement a través de conferències divulgatives, la formació, la investigació i l’impuls de projectes emprenedors i que fomentin la nova economia.

Eduard Calvo

Eduard Calvo és professor agregat del departament de Direcció de Producció, Tecnologia i Operacions de l’IESE, on treballa com a docent tant a l’MBA com als programes Custom.

És llicenciat i doctor en Enginyeria de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). També ha ocupat diversos llocs com a investigador al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

L’any 2005 va rebre el premi Salvà i Campillo que l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació atorga al Millor Enginyer Jove, i el 2014 va ser inclòs a la llista dels 40 millors professors d’escoles de direcció d’empreses menors de 40 anys.

Les seves investigacions, centrades en l’optimització de xarxes, la gestió del risc operacional i la complexitat operacional, s’han publicat a revistes acadèmiques com Management Science, IEEE Transactions on Signal Processing i IEEE Transactions on Communications. Calvo és director acadèmic del premi a l’Excel·lència Industrial a Espanya, un guardó que avalua la competitivitat europea al sector industrial i de serveis. També pertany a l’equip executiu de la iniciativa Excel·lència a les Operacions (INEO) de l’IESE, a través de la qual ha avaluat les estratègies operatives d’empreses que representen més de l’1,5% del PIB espanyol.