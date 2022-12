McDonald's torna a celebrar la campanya de recaptació de diners per a la Gavernera

Andorra la VellaMcDonald's ha tornat a celebrar aquest divendres el Dia mundial de l'infant, un esdeveniment que es commemora el 20 de novembre, i ho ha fet novament amb la voluntat de recaptar diners per al centre d'acolliment d'infants la Gavernera. Sota el lema 'Ajuda'ns a ajudar!', tota la recaptació de les vendes del menú BigMac i dels peluixos solidaris de la cadena de restauració, que tenen un cost de 3,5 euros, anirà destinada a donar suport al centre. Com és habitual en ocasions anteriors, fins al McDonald's de l'avinguda Meritxell s'han aplegat diferents consellers dels comuns d'Encamp, la Massana i Andorra la Vella, mentre que també hi han pres part personalitats del PS com Pere López i Pere Baró i el conseller general del grup independent, Ferran Costa.