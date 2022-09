Membres del grup de guies canins exposen la seva feina davant cossos internacionals

Andorra la VellaEl cap i el sotscap del grup de guies canins, Ivan Palop i Bruno Queirós, han exposat com treballa la policia l’especialitat de rastre urbà en el marc d’una formació a Madrid. Davant instructors de l’acadèmia de la guàrdia civil espanyola, de la guarda nacional republicana (GNR) de Portugal i de l’agència europea de la guàrdia de fronteres i costes (Frontex), Palop i Queirós han detallat en què consisteix aquesta especialitat, com es desenvolupa a Andorra i quines són les fases de l’ensinistrament.

Es tracta d’una modalitat molt específica que actualment no treballen ni la guàrdia civil ni la GNR. Al Principat, en canvi, l’orografia i els protocols d’actuació permeten que sigui ràpida i efectiva. I és que aquesta especialitat és més complexa que, per exemple, el rastre en grans àrees de muntanya, ja que entren en joc més factors. La diversitat d’estímuls, els sorolls, la presència de gent i la climatologia són algunes de les circumstàncies extra amb les que es troba el gos policia que fan més complicada la discriminació de les olors. També el guia ha d’estar especialment atent a qualsevol petit senyal de l’animal que serà determinant per seguir el rastre en ciutat.

Actualment, la policia disposa de tres gossos especialitzats en rastre urbà que ja han estat requerits amb resultats positius en alertes per desaparició de persones i en algun cas de robatori. Els agents andorrans treballen aquesta modalitat des de fa prop de vint anys.