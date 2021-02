Mendoza declararà a la Batllia dimecres vinent

Andorra la VellaLa presidenta de l'Associació Stop Violències, Vanesa Mendoza Cortés, està citada a declarar a la Batllia el proper dimecres, 17 de febrer, per respondre per la presumpta comissió dels delictes pels quals l'acusa la fiscalia, a instància del Govern, com la difamació, calúmnia i atemptat contra el prestigi de les institucions.

L'entitat ha enviat aquest dijous un comunicat en el qual explica que és una “associació constituïda sota dret andorrà, que lluita principalment pels drets de les dones i per la despenalització de l’avortament al Principat, i lamenta que Mendoza estigui sent investigada per presumptes delictes que comporten fins a 4 anys de presó i una multa de 30.000 euros.

L'associació entén que aquestes acusacions deriven directament de l'informe presentat en la 74a sessió de la Cedaw al mes d’octubre del 2019 i de les declaracions realitzades als mitjans de comunicació internacionals. “No es pot parlar de respecte, de drets humans ni de llibertat quan l’actual Govern andorrà criminalitza i posa a disposició de l'opressió i persecució, les eines públiques, que haurien de protegir i cuidar a la ciutadania”, explica el comunicat, que recorda que “judicialitzar una defensora de drets humans és una vulneració de les llibertats fonamentals”.