Més de 200 donacions de sang en la campanya organitzada pel BC MoraBanc Andorra i la Creu Roja Andorrana

Andorra la VellaLa campanya de donació de sang organitzada aquest dilluns pel BC MoraBanc Andorra al Poliesportiu, va atraure 201 donants, superant els 172 de l'any passat. Aquesta xifra ha estat el rècord des de la creació d'aquesta campanya a iniciativa del club.

Enguany, el nombre de donacions efectives d'enguany han estat de 180, superant els 146 de l'any passat i els 138 del 2019. Tot i que s'ha mantingut el procediment de reservar hora, moltes persones es van apropar sense cita prèvia per donar sang en els moments de menys afluència.

Pel que fa als nous donants, se'n van registrar 36. Un 52% de les donacions van ser masculines per un 48% de femenines. De la mateixa manera que en l'any anterior, la franja d'edat entre 45 i 54 anys ha estat la que més ha donat amb 68 donants, seguida pels de 35 a 44 anys amb 46 donacions. Els grups sanguinis predominants també van seguir la tendència dels anys anteriors, sent majoritàriament representats l'O+ i l'A+. Les tres properes campanyes previstes pels mesos de juny, setembre i novembre comptaran com sempre amb la col·laboració del SAAS i del Centre Comercial Andorrà - Super U.