Més de 25.000 vehicles han arribat al Principat causant algunes retencions

L'arribada de vehicles al Principat s'està produint segons les previsions ja avançades per l'Agència de Mobilitat, i fins aquest divendres a les sis hores de la tarda ja han arribat més de 25.000 vehicles. Segons ha informat el cap d'àrea de Mobilitat i Seguretat Viària, Jaume Castells, les xifres són molt similars a les de l'any passat, i es preveu que el dia amb més afluència de vehicles sigui aquest dissabte.

Durant aquest Divendres Sant han entrat al Principat més d'11.000 vehicles, que sumats als que ja van entrar durant la jornada de dijous, passen els 25.000. Els moments de més afluència han estat a partir de les 10.30 hores, quan hi ha començat a haver densitat de trànsit, i cap a les 12.30 hores i fins a les 14 hores aproximadament s'han produït petites retencions per passar Sant Julià de Lòria.

L'única incidència que s'ha donat en la circulació ha estat un atropellament entre la carretera de l'Obac i l'avinguda Tarragona, que ha tingut lloc a les 14.30 hores, quan un turisme ha topat amb un menor d'edat causant-li ferides lleus.

Durant la tarda les retencions s'han donat en sentit contrari, ja que molts dels vehicles que han arribat al Principat ho han fet només per passar-hi el dia i ja han tornat a marxar. Per anar a les estacions d'esquí no s'han produït retencions ja que aquestes han tingut una ocupació baixa, similar a la de l'any passat.

Pel que fa a la procedència dels visitants, el 70% dels vehicles han arribat per la frontera del riu Runer, mentre que l'altre 30% han entrat per la frontera franco-andorrana.

Cara a la jornada de dissabte s'espera que s'incrementi una mica l'arribada de vehicles arribant al voltant dels 15.000.