Més de 3.000 proves Covid al llarg de la Trobada Empresarial i la Cimera Iberoamericana

Andorra la VellaLa Creu Roja ha dut a terme un treball intens pel que fa a la pràctica de proves als assistents de la Trobada Empresarial i la Cimera Iberoamericana amb la finalitat d'evitar la propagació de contagis. Segons ha explicat el director general de l'entitat, Jordi Fernández, entre el diumenge passat i aquest dijous s'han realitzat fins a 3.057 proves entre ambdós esdeveniments, entre les quals s'inclouen les TMA, els tests ràpids de detecció del coronavirus i els d'antígens. Tot i això, Fernández ha especificat que la Creu Roja "només és un actor més" d'una planificació coordinada pel ministeri de Salut i l'Oficina Covid.

Per tal de registrar un volum tan elevat de tests, l'entitat ha destinat fins a 54 efectius mitjançant equips distribuïts entre l'Andorra Park Hotel, Soldeu (on es va ubicar una unitat medicalitzada avançada) "i també teníem un gran equip desplegat a l'aparcament de Prat de la Creu i la plaça de Braus" d'Andorra la Vella. És precisament a conseqüència dels diferents punts on hi eren presents que es va requerir la presència de més personal, que es van poder redistribuir aprofitant l'aturada en la campanya de vacunació, que s'ha reprès aquest divendres.

Per a Fernández, el balanç final "és molt positiu", i ha reconegut l'agraïment de gran part dels usuaris que es van adreçar a cadascun dels dispositius, especialment dels ciutadans espanyols, que "no estan acostumats a trobar-se amb uns dispositius tan potents", no pel que fa a la magnitud, sinó al fet de cribrar cada dia i practicar les proves al moment. "El retorn de tot això ha estat molt positiu", ha afegit.

Tanmateix, ha explicat que un dels avantatges principals per arribar a aquest volum de proves és gràcies a què es practicaven per via nasal i faringe, un tipus de tests menys invasius que les PCR. A més, els equips de la Creu Roja ja compten amb una dilatada experiència i "estan molt rodats", tenint en compte que fan al voltant de 3.000 tests a la setmana. "Com que els professionals tenen pràctica la gent sortia relativament còmoda de cada prova", ha afegit.