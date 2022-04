Més de 49.000 euros per assessorar el Govern amb el projecte del cànnabis

Andorra la VellaEl Govern ha adjudicat l'assessorament en el redactat de l'avantprojecte de Llei per al cultiu del cànnabis al bufet Roca Junyent per un import 49.115 euros. Amb aquesta adjudicació se segueix l'estratègia definida pel Govern en el full de ruta (Horitzó 23) per facilitar la inversió privada en la indústria del cànnabis utilitzat en cosmètica i en farmàcia.

Així, i seguint amb el compromís contret per l'executiu per l'exploració del projecte, la redacció del text legal s'ha d'elaborar de forma transversal i en cooperació amb els possibles implicats. Les tasques principals de l'adjudicatari consistiran en l'estudi de la normativa i els antecedents concrets, la redacció dels documents sol·licitats i la seva entrega, la revisió dels documents en reunions organitzades a aquest efecte, tant a nivell intern com amb els sectors privats, i l'elaboració dels texts definitius, d'acord amb les conclusions de les reunions. A més, el model ha de preveure la participació, directa o indirecta, del sector ramader d'Andorra per impulsar la seva diversificació.

El treball previst és de 12 setmanes, i tal com va informar el ministre portaveu, Eric Jover, aquesta adjudicació és un pas més cap a l'elaboració del projecte llei. "És una oportunitat econòmica" que té uns riscos i s'ha de tenir coneixement de les limitacions que té, va remarcar Jover, assegurant que s'ha de fer una feina rigorosa i constructiva. A més, el ministre també va deixar clar que l'executiu està en contra de l'ús recreatiu del cànnabis.