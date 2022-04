Més de 5,2 milions de persones ja han sortit d'Ucraïna des de l'esclat de la guerra

Andorra la VellaMés de cinc milions d'ucraïnesos han fugit d'Ucraïna d'ençà de la invasió russa, segons ha anunciat aquest dimecres l'Alt Comissariat per als Refugiats de les Nacions Unides (ACNUR). El conflicte ha provocat la crisi de refugiats més important a Europa des de la Segona Guerra Mundial. L’ACNUR ha comptabilitzat la sortida de 5.034.439 ucraïnesos del seu país, unes xifres que poden no ser exactes perquè en les últimes setmanes hi ha hagut un continu flux de ciutadans que han tornat malgrat que la situació no és, ni de bon tros, gens estable.

Aquest dimarts, en tot cas, en van sortir 53.850. En els primers dies de la invasió, a finals de febrer, en sortien més de 140.000 cada dia. "Vuit setmanes després que esclatés la guerra, estem comptant cinc milions d'històries úniques, de pèrdues i traumes", ha dit la cap adjunt de l'ACNUR, Kelly T. Clements. A més, l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), un dels altres organismes de l'ONU implicats en l'assistència humanitària arran de l’agressió russa, sosté que més de 218.000 persones de tercers països, en gran part estudiants i treballadors migrants, també han hagut de fugir als estats veïns. Tot plegat significa que més de 5,25 milions de persones han sortit d'Ucraïna des del 24 de febrer.