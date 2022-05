Més de 500 persones participen a la dotzena edició de la Festa de la Multicultural del Pas de la Casa

Pas de la CasaTal dia com avui de fa 10 anys, el 5 de maig de 2012, va ser notícia...

Més de 500 persones, una xifra semblant a la de l'edició anterior, han participat aquest dissabte al vespre a la dotzena edició de la Festa de la Multicultura del Pas de la Casa. L'acte, com cada any, s'ha celebrat al Centre Esportiu i tots els assistents han pogut gaudir de la gastronomia de les diferents comunitats que hi ha al poble així com també de les actuacions, que enguany com a novetat n'hi ha tres de noves arribant a un total de tretze. La festa organitzada per l'Associació Proagermanament d'Encamp (APAE) ha comptat amb la participació de les comunitats espanyola, hindú, portuguesa, francesa, representants de l'Associació de veïns del Pas de la Casa així com també del grup de la Joventut de la població.

A les 9.30 hores d'aquest dissabte s'han obert les portes del Centre Esportiu d'Encamp per acollir la dotzena edició de la Festa de la Multicultura del poble. El cònsol menor d'Encamp, Jordi Torres, ha explicat que a poc a poc la festa ha anat agafant embranzida fins a esdevenir un acte pràcticament consolidat i una celebració tradicional al Pas.

Per la seva banda, la presidenta de l'APAE, Lourdes Rich, ha explicat que enguany hi ha un total de tretze actuacions, tres de les quals s'estrenen en aquesta dotzena edició. Així doncs, la novetat l'han portat el club de dansa d'Ax-Les-Thermes, l'Escola de Balls dels Pirineus i el Ball en Línia del Principat d'Andorra.

La Festa de la Multiculturalitat, que s'allargarà fins la una de la matinada d'aquest dissabte, no només ha comptat amb la participació de les entitats del poble sinó també s'hi ha pogut veure l'alcalde de l'Ospitalet, Arnaud Diaz, així com diverses personalitats del comú encampedà.