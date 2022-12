Més casos d'abandonament de gossos arran dels pisos on no es permeten animals

Andorra la VellaEl fet que hi hagi propietaris que no volen animals als pisos que lloguen provoca un augment d'ingressos de gossos a la gossera. Segons informa RTVA, des de la protectora es demana, per aquestes circumstàncies, que les persones que volen tenir un gos decideixin adoptar-lo en lloc de comprar-lo. "La gent quan perd el seu habitatge perquè no els renoven i n'han de buscar un altre es troben que no els deixen tenir animals al pis", ha explicat el responsable de la gossera, Jesús Cardesín, als micròfons d'RTVA. Actualment, la gossera té 40 animals que esperen el seu torn per tenir una llar.