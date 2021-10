Més d'un miler de persones participen a la caminada contra el càncer

Andorra la VellaLa celebració de la vuitena caminada contra el Càncer ha comptat aquest diumenge amb la participació de 1.200 persones, gairebé la totalitat que van adquirir els dies previs les 1.300 samarretes que l'associació andorrana contra el Càncer (Assandca) va posar a venda de manera solidària per recaptar diners per lluitar contra la malaltia. A l'esdeveniment, organitzat per l'entitat, Pyrénées Andorra i la Fundació Jacqueline Pradère, també hi han participat diverses autoritats com la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, el cap de Govern, Xavier Espot, les ministres d'Educació i Ensenyament Superior, i Afers Socials, Ester Vilarrubla i Judith Pallarés, respectivament, i les secretàries d'Estat de Salut i Afers Socials, Helena Mas i Teresa Milà, respectivament.

El president d'Assandca, Josep Saravia, ha manifestat la seva satisfacció per la gran afluència de participació, tot ressaltant que ha estat l'esdeveniment on "ha vingut més gent". "Ha estat un èxit rotund, no podem estar més contents. Aquesta mena d'esdeveniments ens serveixen per visibilitzar la força d'Andorra i el suport a les persones amb càncer i també davant de qualsevol Govern", ha dit.

D'aquesta manera, ha reiterat la necessitat de disposar a Andorra d'una unitat de radioteràpia perquè les persones amb càncer no hagin de desplaçar-se obligatòriament a Barcelona o Tolosa per rebre el tractament. En aquest sentit, ha indicat que el Govern encara no els ha transmès el motiu pel qual han desestimat l'estudi per instal·lar una unitat de radioteràpia al país i ha asseverat que el mes vinent mantindran una reunió amb Espot i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet on "esperem que ens donin respostes" i "nosaltres tornarem a posar damunt la taula la necessitat imperiosa de tenir aquesta instal·lació a Andorra".

La vuitena caminada contra el càncer ha recaptat, fins aquest divendres, un total de 9.152,98 euros, una xifra que supera amb escreix l'assolida durant la darrera edició presencial abans de la irrupció de la pandèmia al país. Tanmateix, des de l'organització han posat en relleu que a la finalització de l'acte encara hi havia diverses persones que adquirien productes a l'estand que Assandca tenia ubicat al carrer Roc dels Escolls, per la qual cosa afirmen que la recaptació augmentarà, tot i que s'haurà d'esperar als pròxims dies per saber-ne la xifra exacta.

Els fons recaptats s'utilitzaran per ajudar als malalts de càncer al llarg de la malaltia contribuint a pagar l'allotjament i les dietes quan s'han de desplaçar a Catalunya o França per fer un tractament oncològic, duent a terme sessions d'activitat física dirigida gratuïta específica i oferint assistència mèdica gratuïta a domicili les 24 hores, entre altres serveis.