Més hores de psicòleg als detinguts amb trastorns mentals

Andorra la VellaL’acord entre el Servei Andorra d’Atenció Sanitària (SAAS) i el ministeri d’Interior permetrà incrementar les hores de psicòlegs als presos amb trastorns mentals. Ho va manifestar el ministre d’Interior en declaracions a RTVA, en les quals va indicar que, davant la demanda de les associacions de famílies per a la salut mental i per la defensa del jovent en risc per disposar d’un espai específic per aquests detinguts, des del ministeri no es preveu incorporar-lo, ja que seria necessari un emplaçament “fixo” i que amb el conveni actual “donem satisfacció a aquesta situació que abans potser no estava prou implementada”.