Més seguretat als passaports: S'elimina la O per evitar confusions

Andorra la VellaEls nous passaports andorrans biomètrics, que s'expediran a partir d'ara, incorporen noves mesures de seguretat incorporades al disseny del document alineades amb els estàndards internacionals així com una millor qualitat de la imatge, informen des del Govern. El nou sistema, implementat aquesta setmana, permetrà que en els pròxims mesos es puguin expedir els documents des de les ambaixades o en desplaçaments domiciliaris, en cas de necessitat per impossibilitat de desplaçament.

Els nous passaports incorporen petits canvis en el disseny així com una fotografia en blanc i negre i una fotografia en color. Com fins ara, el número de passaport, variarà amb cada emissió d'un nou document per a un mateix titular. La lletra inicial canvia de la O a una doble P, per als passaports particulars (PD per als diplomàtics), seguida de set xifres. Aquesta numeració serà la utilitzada per als tràmits associats a desplaçaments fora d'Andorra com poden ser les reserves de bitllet electrònic. En la llibreta també apareix el número fix d'identificació a efectes legals.

En la zona de lectura automàtica de dades personals, el passaport conserva el número d'identificació administrativa (NIA) del titular constituït per sis xifres i una lletra amb la finalitat de facilitar aquells tràmits en què sigui necessari.

Les fotografies per a l'expedició dels documents es continuaran fent a les cabines fotogràfiques situades a les dependències del servei de Tràmits, a la planta baixa de l'edifici administratiu del Govern, en el mateix moment que l'interessat presenti la seva sol·licitud o bé en les cabines instal·lades en els serveis de Tràmits dels comuns, a excepció del comú d'Andorra la Vella, a Santa Coloma i al Pas de la Casa.

Els passaports actuals continuen sent vàlids fins a la seva data de caducitat. Els andorrans residents a l'estranger s'han de posar en contacte amb el ministeri d'Afers Exteriors. El preu de l'expedició dels documents continua sent de 32,16 euros per als d'una durada de cinc anys i de 49,31 euros pels de deu anys de durada.