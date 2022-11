Possibles mesures d'estalvi energètic obligatòries a les empreses

Sant Julià de LòriaLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha anunciat aquest divendres en el marc de la inauguració de l'estàtua Àngel Precibernètic de Philippe Lavaill a Aixovall que el Govern prepara mesures obligatòries d'estalvi energètic per a les empreses. "Estem treballant amb les organitzacions empresarials sobre la possibilitat de fer-les obligatòries" ha puntualitzat la ministra mentre assegurava que, en tot cas, l'acció es durà a terme en els pròxims dies o setmanes, després que la llei en qüesió hagi entrat en vigor. "Sembla que no està generalitzada aquesta adhesió al pacte d'estalvi. Hem de fer una mica de balanç" ha afegit la titular de la cartera de Medi Ambient, qui ha destacat que, per ara, només hi ha 137 empreses que s'han sumat al conveni d'estalvi.