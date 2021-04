El mètode més habitual per buscar feina és a través d'amics i parents

Andorra la VellaEls mètodes més habituals per buscar feina són a través d’amics, parents o coneguts (56%), la presentació del currículum a l’empresa (52,4%), i amb contacte presencialment amb un conseller del Servei d’Ocupació (44,2%). Entre els desocupats que no estan inscrits al Servei d’Ocupació, el 70% prefereixen buscar feina ells mateixos. El 84,1% dels desocupats han treballat anteriorment i els motius per no tenir feina actualment són principalment haver perdut la feina involuntàriament, amb el 31,9% dels casos.

Les principals ocupacions buscades són: administratius i treballadors de serveis (57,1%) i treballadors qualificats (15%). La majoria de les persones aturades que han treballat anteriorment ho han fet en comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions (43,1%).

Entre les característiques principals, destaca que el 54% dels ocupats són homes, el 63,2% tenen almenys estudis secundaris i, entre les nacionalitats considerades, el 40% dels ocupats són andorrans, el 30,9% espanyols i el 18,2% portuguesos. La població ocupada està formada per un 85,5% d’assalariats (68% del sector privat i 17,3% del sector públic), el 13,9% són treballadors per compte propi i el 0,6% són observacions mancants.

Quant a les variacions de l’any 2020 respecte a l’any 2019 es destaca una disminució de la proporció d’ocupats de 15 a 54 anys, amb nivell d’estudis obligatoris i altres nacionalitats mentre que incrementa la proporció d’ocupats de 55 a 64 anys, de nacionalitat portuguesa i de nivell d’estudis superior als secundaris.

Les ocupacions (perfils professionals) amb una representació més gran corresponen als treballadors dels serveis de restauració i comerç (20,1%), tècnics i professionals científics i intel·lectuals (16%), i tècnics i professionals de suport (15,5%). El sector de més activitat (en el cas de la feina principal) és el de comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions (36,6%), en què destaca el comerç a l’engròs i al detall amb el 20%. Pel que fa a les variacions anuals destaca una disminució dels treballadors de serveis de restauració i comerç (3 punts) i per sector d’activitat destaca un increment en el sector de l'administració pública, educació, sanitat, serveis socials i personals.