Micó alerta que caldran més immigrants per l'envelliment i la baixa natalitat

Andorra la VellaAndorra necessita i cada cop necessitarà més immigrants. Així ho explica el sociòleg Joan Micó basant-se en els indicadors. La població envelleix i, al mateix temps, no hi ha un recanvi generacional perquè la natalitat és molt baixa. El procés és “irreversible”, segons ha explicat Micó en declaracions a Andorra Televisió. I com la tendència a l’envelliment i al descens de la natalitat es preveu que s’accentuï en els propers anys, l’arribada d’immigrants cada cop serà més necessària. Dintre de pocs anys cada cop es necessitarà més gent perquè a l’envellir-se la població simplement per reemplaçar les persones que s’han de jubilar no tenim suficients fills. És un procés irreversible”, explica el sociòleg.

Micó destaca que Andorra és un país on la immigració està ben valorada i un dels motius fonamentals és perquè la ciutadania sap que els immigrants són necessaris. Per Micó la immigració ja ha canviat Andorra en clau positiva. “Andorra ja és un país diferent. Una societat diferent que fa 50 anys o que fa 100 anys, som una societat cosmopolita. Hem de ser oberts.”