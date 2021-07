Mig centenar de nous positius durant el cap de setmana i els casos actius tornen a superar el centenar

Andorra la VellaEl Govern informa aquest dilluns que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 13.982 persones, això significa que durant el cap de setmana s'han detectat 52 nous contagis, i es registren un total de 13.749 altes. Aquest mig centenar de positius per Covid suposa un increment significatiu sobre la mitjana de casos detectats durant les darreres setmanes. Actualment hi ha 106 casos actius, 31 més que divendres, si bé no hi ha cap persona ingressada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ni a planta ni a l’UCI. Tampoc hi ha cap ingrés a la planta COVID-19 habilitada al Cedre.

En quant als vaccins contra la COVID-19, des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 70.018 dosis –43.008 primeres dosis i 27.010 segones–. Finalment, i pel que fa a la població escolar, hi ha 2 aules sota vigilància activa –1 total i 1 parcial– i 0 en vigilància passiva.