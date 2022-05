Mig miler de persones clamen per un present i un futur dignes

Andorra la VellaAl voltant de 500 persones han participat en la manifestació impulsada per tots els sindicats del país en motiu de l'1 de maig. Els manifestants han reclamat un present i un futur dignes davant de la situació actual amb l'habitatge, els salaris i les pensions com a aspectes centrals. El president de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha comentat que la participació ha estat un èxit i que ha complert les expectatives. A banda de tots els sindicats del país, en la manifestació també s'hi ha sumat el PS, SDP i Andorra Endavant, i ha comptat amb la presència de representants d'UGT d'Espanya.

La marxa s'ha iniciat passades les 11.30 hores a la plaça Coprínceps per recórrer tot l'eix comercial del país fins a arribar a la plaça del Consell General, on s'ha llegit un manifest per concloure l'acte al voltant de les 13.30 hores. La part final del discurs s'ha fet amb català, castellà, francès i portuguès. Durant la marxa, els manifestants han expressat diferents càntics com "volem lloguers justos", "per uns salaris dignes" o "Espot, escolta, el poble es revolta".

(Seguirà ampliació)