Millores de la cobertura a Andorra la Vella, Escaldes i Ordino

Andorra la VellaDurant els darrers mesos, Andorra Telecom ha millorat significativament la cobertura mòbil a diversos indrets del Principat amb l'objectiu de reforçar la cobertura existent per proporcionar un millor servei i establir cobertura en zones on era escassa. Aquestes millores responen a les necessitats de cada localitat, aplicant la millor solució a cada zona per assegurar una experiència òptima de comunicació.

En funció de les necessitats de cada indret, en alguns llocs s'hi ha posat cobertura 4G per millorar l'experiència que oferia el 3G, en altres on hi havia un alt volum de tràfic de dades en 4G s'ha reforçat aquesta cobertura, i en altres llocs s'ha posat nous equipaments per donar cobertura mòbil on aquesta era més feble.

Amb una cobertura prèvia que, tot i ser-hi present, no era suficient per abastar la demanda dels usuaris, Andorra Telecom ha millorat i reforçat la cobertura existent a Ordino, també en punts concrets de Sant Julià de Lòria com el Santuari de Canòlich, a Andorra la Vella a l'avinguda Meritxell i plaça de les Arcades, a Escaldes-Engordany a la zona de can Diumenge i Fiter i Rossell, a la Massana a la zona de les Fontanals, a l'entrada sud de la Massana i a la zona dels Oriosos i, finalment, a Canillo al poble del Tarter.

Els llocs on per l'alt volum de tràfic de dades s'ha afegit un reforç a la cobertura 4G existent han estat a Andorra la Vella a la zona de Ciutat de Valls, a Escaldes-Engordany a la zona de la rotonda d'Engolasters en amunt i a Encamp, a la zona dels cortals d'Encamp.

Mentre que a alguns llocs s'ha vist necessari afegir cobertura 4G per millorar l'experiència en 3G, com ara a la sortida nord d'Encamp, a la duana andorrana al Pas de la Casa, al port d'Envalira i a les pistes del Grau Roig; també s'ha afegit cobertura 4G als túnels de Sant Antoni a La Massana, i a l'antena existent al santuari de Canòlich que fins ara tenia cobertura 3G i ara ja disposa també de 4G. Pel que fa al 5G, s'ha reforçat la cobertura al Tarter i a l'entrada de la Massana.

Aquesta estratègia permet una distribució equitativa de la càrrega d'usuaris que s'adapta a les necessitats i temporalitat que Andorra té durant tot l'any. Són millores que any rere any es fan ja sigui per l'increment de la població com per l'entrada de turistes al llarg de l'any, i garantir així una bona connexió a la xarxa mòbil.

Aquestes millores en la infraestructura de xarxa mòbil reafirmen el compromís d'Andorra Telecom amb la connectivitat i una bona experiència de comunicació.