'Mindfulness' i realitat virtual per alleugerir la quimioteràpia

Escaldes-EngordanyL'evolució de la tecnologia i l'aplicació de tècniques, com el 'mindfulness', en tractaments mèdics està revolucionant la societat i, cada dia en més mesura, la manera de tractar les afeccions que pateix la població. Un exemple ben clar d'aquesta evolució terapèutica és l'estudi que s'està duent a terme a l'àrea de psicooncologia de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per alleugerir les sessions de quimioteràpia dels pacients oncològics a través del' mindfulness' i la realitat virtual.

Tal com explica la psicooncòloga encarregada del projecte, Eva Bailles, fa aproximadament quatre mesos que es va començar a testejar la iniciativa per verificar si utilitzar la realitat virtual mentre els pacients estan fent el tractament era "factible i satisfactori" per alleugerir les sessions de quimioteràpia, les quals tenen una durada aproximada d'entre dues i sis hores, depenent del càncer de la persona. "Nosaltres pensem que és bo, a la gent li sembla agradable i relaxant", indica. Així doncs, manifesta que l'objectiu de la investigació, la qual ja es troba en fase d'assaig després de ser aprovada pel comitè ètic del centre mèdic escaldenc, és "veure si la percepció del pas del temps és més ràpida amb aquesta tècnica combinada amb el 'mindfulness', amb la voluntat de fer el tractament de la manera més agradable possible".

A més, comenta que una altra de les finalitats del projecte és que els participants puguin fer un aprenentatge de la tècnica del 'mindfulness', "fer un entrenament" perquè "ho puguin exportar a situacions quotidianes. Per fer-ho més entenedor, la psicooncòloga assenyala que el 'mindfulness' "és una tècnica psicològica amb gran difusió i múltiples aplicacions que es basa en l'a consciència plena, en el fet que la gent es pugui centrar en l'aquí i l'ara, focalitzant l'atenció en allò que considerin rellevant".

D'aquesta manera, Bailles exposa que l'estudi comptarà amb un total de vuitanta pacients, els quals hi accedeixen de manera voluntària, i es tracta del fet que mentre estan realitzant el tractament, a través de les ulleres de realitat virtual, visualitzen un escenari tranquil i relaxant. "El protocol prové d'una tècnica establerta que es diu DBT i dintre d'aquesta hi ha l'anomenat River World, en el qual el pacient té la sensació d'estar flotant per un riu tranquil en realitat virtual immersiva, amb roques, blocs, arbres, muntanyes i núvols, mentre escolta els àudios d'entrenament de la tècnica d'atenció plena", detalla.

La professional de la salut també posa de manifest que una de les motivacions de l'àrea d'oncologia de l'hospital és poder donar atenció psicològica als malalts de càncer que requereixen quimioteràpia d'una manera "més lúdica", ja que assevera que en algunes ocasions tot i que "nosaltres detectàvem que necessitava ajuda, la rebutjaven". "Deien que no ho necessitaven, la majoria diu que és normal el que li està passant, que se'n pot sortir ell sol i que no requereix atenció psicològica", assereix. Per aquest motiu, posa de manifest que amb l'aplicació de la realitat virtual, els pacients tenen més predisposició, ja que "és més fàcil provar unes ulleres de realitat virtual que són un instrument diferent i té una major acceptació social que anar al psicòleg", que "al cap i a la fi no deixa de ser anar al psicòleg".

Bailles ressalta que l'estudi que s'està realitzant a Andorra amb pacients oncològics adults "és pioner arreu del món", tot apuntant que s'han tirat endavant iniciatives amb infants que han obtingut un bon resultat, però mai s'havia posat a la pràctica en majors d'edat. "Hi ha estudis que diuen que fer 'mindfulness' amb realitat virtual millora l'eficàcia de la tècnica de l'atenció activa. Llavors, nosaltres hem combinat una tècnica que sabem que és efectiva, un instrument que funciona i estem mirant a veure què passa", diu.

Quant als nous projectes que es plantegen des de l'àrea de psicooncologia, l'experta assevera que "sempre hi ha coses per fer", però puntualitza que una de les qüestions que se'ls hi van quedar en cartera a causa d'irrupció de la Covid-19, són els grups de suport mutu, "una iniciativa que sempre ha tingut molta acceptació i són molt profitosos pels pacients, ja que es beneficien dels coneixements dels altres". La voluntat del departament és poder recuperar el projecte a llarg termini i implementar "un grup de suport mutu per a persones amb càncer de mama", però destaca que és "difícil" en la situació actual per la pandèmia i l'estat en el qual es troben els pacients, qui han fet tractament, quimioteràpia i es troben immunodeprimits".

Per cloure, Bailles explica que la psicooncologia és la branca de la psicologia clínica que s'encarrega de tractar els trastorns o afeccions que es deriven de la malaltia, siguin afectacions com a conseqüències. "Entenem que qui rep un diagnòstic d'una malaltia tindrà un impacte emocional i, fins i tot, una sèrie de repercussions com tenir més dificultats per afrontar la malaltia, i aquí entrem nosaltres", comenta. Així doncs, els psicooncòlegs "intentem analitzar tots els factors que poden incidir en la mala o menys bona adaptació del pacient i els hi donem eines perquè s'adaptin de la millor manera possible i tinguin el menor nombre de repercussions en l'àmbit emocional". I afegeix que els més habituals són els trastorns adaptatius de tipus ansiós i depressiu.