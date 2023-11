El ministre de Turisme demana no fer la protesta per l'habitatge el 8 de desembre

Andorra la VellaEl ministre de Turisme Jordi Torres s'ha mostrat molt crític amb els efectes que pot tenir la manifestació per la situació de l'habitatge tenint en compte que està prevista per al 8 de desembre, amb l'inici del Pont de la Puríssima. Torres, entrevistat en el programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional, considera que la manifestació "entorpirà" l'economia del país perquè "hi ha una previsió molt important d'arribada de turistes".

Torres creu que la protesta pot generar un "col·lapse" pel tall de carrers amb l'arribada massiva de visitants. I a més augura un "desprestigi per Andorra" si els turistes es troben amb una situació de protesta quan venen a passar unes vacances. Considera que hi haurà impacte sobre el comerç.

El ministre ha recordat que el turisme representa més de 50% del PIB del Principat i que accions com aquesta el 8 de desembre acaba perjudicant a tots. Torres considera que tenen tot el dret del món a manifestar-se, però els ha demanat que ho traslladin "a un altre dia" per evitar un bloqueig que malmeti l'imatge a l'exterior.

Torres ha comentat que Govern ha demostrat ser reactiu perquè després de la primera manifestació s'han canviat les condicions del lloguer per a l'any vinent amb una pròrroga de tres anys per a tots els arrendaments i on als que paguen més de 8 euros per metre quadrat no se'ls hi pot apujar el preu.