Ocupació hotelera del 71% en la temporada d'hivern

Andorra la VellaLa temporada d'hivern 23/24 a Andorra ha arribat al seu final amb resultats satisfactoris, segons les dades recollides per la Unió Hotelera d'Andorra. Amb una mitjana d'ocupació del 70,91% i un total de 124 dies esquiables, el sector turístic ha aconseguit mantenir-se resilient malgrat les adversitats.

Comparant amb la temporada anterior (22/23), on es va registrar una mitjana d'ocupació del 72,07% i 136 dies esquiables, es pot observar una lleugera reducció en l'ocupació, probablement influenciada pel retard en les nevades i una temporada més curta.

Els festius com Nadal, Reis i Carnaval, així com els caps de setmana, han mantingut una alta demanda i ocupació, demostrant la capacitat del sector per adaptar-se i generar solucions davant dels reptes.

No obstant això, s'ha observat una baixada en les reserves durant els períodes posteriors als festius, destacant entre la Puríssima i Nadal, i després de Reis fins a Carnaval. La incertesa causada per la manca de neu ha tingut un impacte negatiu en les reserves, tot i els esforços de les estacions per mantenir oberts el màxim dels seus dominis amb les millors condicions de neu.

Malgrat aquestes dificultats, el sector turístic ha mostrat una gran capacitat d'adaptació i resistència, oferint una experiència satisfactòria als visitants. A més, els esdeveniments, actes i campanyes promocionals impulsats per Andorra Turisme han contribuït a mantenir l'atractiu del país com a destinació turística durant la temporada d'hivern.