Mobilitat preveu una Puríssima de rècord de visites: 70.000 vehicles

Escaldes-EngordanyLa previsió de la taula de Mobilitat, reunida aquest divendres, en relació a l'entrada de vehicles per a la Puríssima i per al Nadal es tradueix en xifres rècord que estarien per sobre de les de l'últim any de referència, el 2019. El fet que enguany el primer pont coincideixi amb la possibilitat d'agrupar fins a cinc dies festius i que s'esperin nevades per a la setmana vinent, cosa que suposa un reclam turístic afegit perquè les estacions disposarien de neu natural, fa que s'estimi l'entrada de 70.000 vehicles per al primer pont de desembre i de gairebé 190.000, entre Nadal i Reis, segons ha explicat aquest divendres el director de Mobilitat, Jaume Bonell.

Bonell ha explicat que el 2019 va ser un any rècord per l'entrada de vehicles, amb uns registres d'uns 180.000 aproximadament, i que enguany esperen l'arribada d'uns 10.000 més. “La Puríssima és capritxosa en el calendari i aquest any, que cau en dimecres, farà que puguem tenir fluxos durant la primera o la segona part de la setmana”, ha afegit el dirigent.

L'objectiu de la taula tècnica de trànsit reunida aquest divendres era coordinar agents de trànsit i de circul·lació comunals, policia andorrana i també policia nacional i guàrdia civil espanyoles “per sumar esforços i fer que aquest trànsit entri i surti del país amb la màxima fluïdesa”. Un cop els vehicles siguin dins el país, hi haurà dispositius de doble carril a Sant Julià, al Tarter, a la Massana o a l'estadi comunal, que s'aniran activant o desactivant en funció de la càrrega que suporti la via.

Els dispositius s'activaran a les 5h i funcionaran tenint en compte la quantitat de cotxes i la meteorologia. Bonell ha demanat la “col·laboració” de la ciutadania per mirar de fer més amè el trànsit que s'espera: “Recomanem que la ciutadania s'informi, que sàpiguen la previsó meteorològica i que anticipin els desplaçaments per evitar el col·lapse”. Cada matí, entre les 7.15h i les 9.15h, gairebé 6.000 vehicles accedeixen a les valls centrals des de la resta del país.

Mobilitat recomana no agafar el cotxe si es té aprensió a conduir amb neu, potenciar l'ús del transport públic i del teletreball, especialment els dies que es prevegi nevades. És previst que el 70% del trànsit passi per la frontera espanyola i el 30% per la francesa, amb una particular respecte del darrer pont del Pilar, si la mobilitat durant la festivitat d'octubre repercutia essencialment a la vall central, per un turisme de compres, la d'aquest desembre afectarà tot el territori, per l'activació de les pistes d'esquí.