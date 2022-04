Moderna es desfà de gairebé un milió de vacunes per culpa d'un mosquit

Andorra la VellaLa farmacèutica Moderna ha hagut de retirar un lot de gairebé un milió de vacunes per culpa d'un mosqui. Segons informa el mitjà espanyola El País, van trobar l'insecte en un dels vials, per la qual van haver de desfer-se de tots els vaccins, tot i que destaquen que no es van arribar a administrar a cap pacient, malgrat que ja s'havia perforat la pell per injectar-la. Les vacunes s'havien fabricat a Màlaga i s'havien distribuït a Espanya, Portugal, Polònia, Noruega i Suècia.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va anunciar que havia retirat el lot perquè s’hi havia trobat “un cos estrany”, sense donar-ne més detalls. Les autoritats noruegues, però, van ampliar la informació: “La conclusió preliminar és que el cos estrany és un petit mosquit”, indicaven. I van afegir que l'insecte hauria entrat dins el vial durant la producció i que no es va detectar a les rutines de control.