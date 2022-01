"Moment àlgid" de la pandèmia amb més de 3.000 casos actius

Andorra la Vella"Estem en un punt àlgid de la incidència de l'Òmicron en el nostre sistema sanitari per la qual cosa estem detectant més casos, malgrat que aquests no siguin tan greus". Amb aquestes paraules, la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha fet el punt aquest migdia en roda de premsa de l'actual situació de crisi sanitària a causa del coronavirus, en la qual ha informat que el nombre de casos actius al país se situa per sobre dels tres mil, concretament 3.144, i que durant el cap de setmana, des de divendres fins diumenge, s'han detectat un total de 1.032 nous positius.

Mas també ha manifestat que, tal com es va avançar al llarg de la setmana passada, des del ministeri de Salut han decidit modificar els protocols per agilitzar les tramitacions i les notificacions de contacte de persones contagiades. Així doncs, ha indicat que a partir d'aquest dimarts, la CASS tramitarà una baixa de set dies a totes les persones que hagin contret el virus de manera automàtica. A més, també s'ha creat una plataforma perquè els ciutadans que han donat positiu puguin facilitar les dades de les persones amb qui han mantingut una relació estreta durant les darreres 48 hores.

