Montaner afirma que la investigació externa serà més eficaç que la via proposada per la resta de l'oposició

Andorra la VellaEn una conferència de premsa conjunta convocada pels partits polítics Concòrdia, PS i Liberals, els grups de l'oposició han expressat la seva ferma determinació davant de l'escàndol que ha sacsejat la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), després de la revelació de pagaments excessius per un total d'1,5 milions d'euros a persones amb invalidesa. Entre les veus crítiques es troba la notable absència d'unió de l'oposició en l'anunci de les mesures preses pels partits governants.

Contraris al fet que la mateixa CASS o el Govern portin a terme la investigació, altres grups han suggerit la creació d'una comissió d'investigació independent per garantir la imparcialitat i credibilitat del procés. A més, la situació ha sospitat de ser potser una estratègia de màrqueting polític, ja que una investigació externa podria ser més eficaç per obtenir resultats que una comissió d'enquesta per part de l'oposició.

Andorra Endavant manté la seva posició en buscar una auditoria que no polititzi la investigació. Montaner indica que en paral·lel de la investigació externa la comissió informal activa de la CASS podria escoltar les parts implicades, segons ella, per això no cal crear una comissió d’enquesta. D'altra banda, la consellera d'Andorra Endavant no es posiciona en contra de la comissió d'enquesta "no veig cap inconvenient, evidentment, però vull que la investigació externa es faci", afirma Montaner.

La diferència clau entre la comissió d'enquesta proposada pels partits Concòrdia, PS i Liberals i la investigació externa sol·licitada per Andorra Endavant radica principalment en l'abast de l'accés a la informació i la percepció d'imparcialitat. La comissió d'enquesta consistiria més a poder parlar amb diferents agents i funcionaris, però no garanteix l'èxit de la investigació.

La comissió d'enquesta, tal com ha estat plantejada pels partits governants, probablement consistiria en una investigació interna realitzada per membres del parlament o altres funcionaris designats per ells.

Tot i que té el potencial d'investigar els procediments i les polítiques internes de la CASS, els crítics, com Andorra Endavant, qüestionen la seva independència i la capacitat per assolir una visió completa i imparcial dels fets. A més, la limitació de recursos i el control polític podrien restringir l'accés a determinades proves o informacions rellevants.

D'altra banda, la investigació externa sol·licitada pel grup de Carine Montaner busca implicar experts independents o entitats especialitzades en auditories, els quals es considera que podrien aportar una perspectiva més objectiva i professional.

Aquesta opció també podria garantir un accés més ampli a la informació rellevant i als documents necessaris per a una anàlisi exhaustiva dels processos de la CASS i podria oferir una major transparència i credibilitat als resultats, ja que estaria menys subjecta a possibles pressions polítiques o conflictes d'interessos.

La setmana passada, la CASS va admetre l'error en els pagaments efectuats durant els últims tres anys a les persones amb pensions d'invalidesa del grup 1, que tenen capacitat per treballar, atribuint-ho a la manca de controls automàtics mensuals.