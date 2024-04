Montaner s'oposa la proposta del TS de canviar la data del judici pel Cas Costa al 10 de juny

Andorra la VellaEl Tribunal Superior ha contactat amb Carine Montaner per a demanar un canvi de data del 18 i 19 de juny al 10 i 11 de juny per a efectuar el judici pel 'Cas Costa'. La consellera s'oposa a aquest canvi pel fet que coincideix amb el debat d'orientació "Curiosament durant la mateixa setmana que el debat d'orientació política" i afegeix "Primer diuen blanc, després diuen negre".

Una data que ja s'estava preparant segons Andorra Endavant i per aquest motiu Montaner s'oposa, segons explica la consellera tot això és degut al fet que "no li va bé al fiscal". Cal recordar que Costa va retirar la denúncia per revelació de secrets i és la Fiscalia qui ha impulsat la demanda.