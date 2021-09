Mor un motorista en un accident de trànsit a Castell de Mur

Castell de MurUn motorista anglès de 48 anys ha mort aquest divendres a Castell de Mur (Pallars Jussà) després que el vehicle que conduïa hagi sortit de la carretera, al quilòmetre 81 de la C-13. Els Mossos han rebut l'avís de l'accident poc abans de dos quarts de tres de la tarda i ara n'investiguen les causes. Al lloc dels fets han acudit tres patrulles de la policia autonòmica, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La via ha estat tallada poc més d'una hora. El Servei Català de Trànsit (SCT) indica que amb aquesta nova víctima són 90 les persones que han perdut la vida aquest any en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.