El MoraBanc celebra aquest dimecres el primer partit amb públic de l'era Covid-19

Andorra la VellaEl Bàsquet Club MoraBanc Andorra celebra aquest dimecres el primer partit amb públic de l'era Covid-19. Es tracta, segons ha explicat el cap de comunicació de l'entitat, Gabriel Fernàndez, d'un prova pilot, mitjançant la qual es permetrà l'accés d'un centenar de socis, que hauran de comprar les entrades anticipades. El d'aquest dimecres és el primer partir amb públic des que fa un any es va suspendre la competició per la pandèmia. Les entrades es venen aquest dimecres al migdia, per internet, una per soci, a un preu de 10 euros. I la recaptació serà per a Unicef.

Fernández ha explicat el seguit de mesures que han preparat per a l'esdeveniment: no es podrà accedir al pavelló amb cascs, patinets o cotxets, i no es podrà menjar. L'ús de mascareta serà obligatori a tot el recinte i mentre duri el partit. Un cop a dins no es podrà sortir, com es feia fins ara, per exemple, a fumar a la mitja part. I no hi haurà servei ni de bar ni guardaroba.

Pel què fa a la competició, el MoraBanc es juga aquest vespre davant del Mornar Bar montenegrí l’accés als quarts de final de l’Eurocup per segon cop a la seva història. Serà a partir de les 20 hores al Poliesportiu, en la darrera jornada del top-16 continental.

Morabanc