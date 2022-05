Els Mossos d'Esquadra denuncien cinc motoristes al Parc Natural de l'Alt Pirineu

La Seu d'UrgellEls agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial Pirineu Occidental van denunciar cinc motoristes durant un control d'accés motoritzat al medi natural que es va realitzar aquest cap de setmana al Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Els vehicles denunciats circulaven per la zona tancada al trànsit de la Vall de Santa Magdalena i Bordes de Conflent. Aquesta zona resta tancada a l’accés de vehicles des de l’1 de novembre al 31 de maig per no alterar l’habitat de les especies protegides així com no malmetre les pistes forestals en l’època de més humitat. Aquestes infraccions són considerades com a greus i poden suposar sancions que van, segons la gravetat dels fets, dels 300 als 3.000 euros.

A banda d'aquestes cinc denúncies, també es van interposar dos denúncies per manca d’ITV, dos per manca de documentació, dos per manca d’assegurança i dos per no presentar permís de conduir. També es va procedir a la immobilització de dues motocicletes per part dels agents de l'Àrea Regional de Trànsit del Pirineu Occidental.

La Unitat de Medi Ambient de la Regió Policial Pirineu Occidental fa inspeccions periòdiques d'accés motoritzat al medi natural per vetllar que es compleixi la normativa, i garantir que es faci un bon ús de l'accés motoritzat en la Vall de Santa Magdalena, que resta tancada de l’1 de novembre al 31 de maig per motius de conservació de la biodiversitat, seguretat i prevenció de l’erosió dels espais. Aquesta restricció exceptua els veïns, propietaris, aprofitaments ramaders i vehicles autoritzats que poden accedir en aquestes zones tancades temporalment.