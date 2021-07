Moya no supera la sèrie tot i fer una bona actuació

Andorra la VellaBona actuació de Pol Moya, en la seva participació als 800 metres que, malgrat que no li ha servit per superar la fase classificatòria. L'atleta ha fet una cursa que ha anat de menys a més, on en una segona volta molt bona ha pogut superar l'atleta de Kosovo i ha marcat la seva millor marca en la present temporada (1:47:44). La preparació que ha dut a terme l'atleta li ha permès arribar al punt òptim de forma d'aquest curs atlètic just en els Jocs Olímpics. No obstant això, un altre dels reptes que s'havia marcat Moya pels Jocs, que era rebaixar el rècord d'Andorra que té ell mateix, no l'ha pogut assolir i ha quedat a poc més de mig segon de la marca (1:46:96).

Pel que fa a la resta de la sèrie, el millor temps l'ha marcat kenià Ferguson Rotich amb 1:43:75, mentre que a falta de la repesca per temps l'acompanyaran a la següent fase l'australià Peter Bol (1:44:13) que ha fet rècord d'Austràlia, i el britànic Elliot Giles (1:44:49).