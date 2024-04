Multes de fins a 60.000 euros en cas d'infracció molt greu de la llei del català

Andorra la VellaEl projecte de llei de la llengua pròpia preveu tres tipus d'infracció: lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus anirien, segons recull RTVA, des d'una reprensió per escrit fins a una multa de, com a màxim, 1.200 euros. Les infraccions greus, fins a 6.000 euros i les molt greus, fins a 60.000. Les sancions, a més a més, també comporten l'obligació de retirar o modificar el rètol, el producte o el text. Si les infraccions són comeses per entitats subvencionades, una de les possibles conseqüències és la reducció de l'ajut en cas de falta greu o retirar-lo en cas de falta molt greu.