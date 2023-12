El museu de la miniatura no tancarà

Andorra la VellaToni Zorzano no tancarà el museu de la miniatura a Ordino. Tot i els problemes que ha tingut amb l’encara cònsol Àngel Mortés, Zorzano ha decidit mantenir-lo obert a la seva parròquia. Explica que ha tingut ofertes de Sant Julià, França o Catalunya, però que és la seva “passió” amb la que ha portat “500.000 persones a Ordino en 25 anys”. Govern també li ha mostrat suport.

El tancament temporal del museu de la miniatura s’havia plantejat per les diferències entre Zorzano i el cònsol d’Ordino Àngel Mortés. El propietari del museu utilitzava tres marquesines situades a la parròquia com a punt publicitari que li permetia compensar les pèrdues del negoci. Mortés va decidir que això no continuaria. En una trobada, Zorzano, segons ha explicat ell mateix, va fer un comentari en broma a Mortés que el cònsol no es va prendre bé i el va fer fora del despatx “tot i que es va acomiadar donant-me la mà”.

Un fet important és que el candidat opositor Enric Dolsa ha reaccionat donant suport a la continuïtat del museu. Zorzano considera que disposa de suports en general que es poden ajudar a continuar el projecte i mantenir-lo a la parròquia.