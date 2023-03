Música urbana per encetar el cap de setmana a UNNIC

Andorra la VellaUNNIC ja ho té tot a punt per a un nou cap de setmana d'espectacles i música en directe. Així, el principal reclam que ofereix el centre d'oci aquest divendres i dissabte el Music Bar és l'actuació de la reconeguda DJ Taydleon, una artista amb molta energia i versatilitat que s'ha convertit durant els darrers anys en un dels referents espanyols del gènere urbà i que compartirà cabina amb el DJ resident Blade. Les actuacions, les quals estan restringides per a majors de 18 anys, tindran lloc a partir de les 23 hores, tot just després de l'espectacle 'First', que repeteix actuació aquest cap de setmana a l'espai del Show Dinner a partir de les 20.30 hores.

Al llarg de l'últim any, Taydleon ha estat present en les millors sales i festivals del país veí del sud, convertint-se en un referent del gènere. Tant és així que actualment és resident en un dels escenaris més emblemàtics d'Espanya: Opium Barcelona. Taydeleon interpreta totes les variants de la música urbana. Fins a la data ha col·laborat amb artistes reconeguts com Omar Montes i ha obert espectacles per a artistes internacionals com Lil Pump, Myke Towers, Marc Anthony o Camilo.

Pel que fa als espectacles, el centre d'oci continua apostant aquesta setmana per l'espectacle 'First' al Show Dinner, un esdeveniment que consisteix en un seguit d'actuacions que inclou diferents vessants artístics com el cant o el ball, però també altres de més circenses com són les acrobàcies. Dedicat a majors de 18 anys, l'espectacle està acompanyat d'un menú amb una gran varietat de plats per un preu de 80 euros.