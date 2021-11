Najat El Hachmi: "Hem de buscar i lluitar per la nostra llibertat, renunciar també té conseqüències"

Andorra la VellaLa sala de conferències del Centre esportiu del Pas de la Casa ha acollit aquest dimarts a la tarda l'entrevista amb l'escriptora Najat El Hachmi, autora de la novel·la 'Dilluns ens estimaran', premiada amb el guardó Nadal 2021. L'acte ha assolit l'aforament complet amb aproximadament una vintena de participants, els quals han acudit a la cita per escoltar de primera mà les sensacions de l'autora a l'hora d'escriure.

El públic, majoritàriament femení, s'ha quedat embadalit amb les històries i la visió, clara i determinant, amb la qual El Hachmi ha explicat al seu entrevistador, Arnau Colominas, el director de Culturàlia Club, la publicació cultural andorrana, i un dels col·laboradors per a la celebració d'aquest esdeveniment, juntament amb el servei de biblioteques del comú d'Encamp, els principals punts de lluita per assolir la llibertat de les dones migrades, la temàtica principal del llibre, 'Dilluns ens estimaran'.

L'autora, filla d'una família musulmana marroquina que es va traslladar a Vic quan ella tenia vuit anys, ha agraït la possibilitat d'estar aquest dimarts present a la vila encampadana i s'ha mostrat oberta a totes les preguntes de Colominas, qui ha desgranat el popular llibre d'El Hachmi punt per punt, tot recercant el camí que segueixen les dones per passar de l'opressió i el patiment per la manca de llibertat a la pressa de consciència i a l'acció, el punt culminant on l'escriptora pretén conduir al lector.

En aquesta línia, El Hachmi ha explicat que la seva obra 'Dilluns ens estimaran' narra la història de dues noies que "comencen a descobrir la vida adulta, el món laboral, la realitat fora del barri en el qual resideixen" tot buscant la seva identitat, "volen conquerir la seva pròpia emancipació, busquen la llibertat". Així, ha exposat que les protagonistes del llibre són filles de famílies immigrants marroquines i, a banda de tenir i adoptar les normes de la societat on viuen, "també estan condicionades pel fet de ser dones migrades amb una cultura familiar al darrere", com per exemple el fet de sortir de casa, com vestir, el matrimoni i la pressió per mantenir la virginitat fins a la nit de noces.

Després de l'entrevista, han iniciat un col·loqui entre els assistents, en el qual, a preguntes dels participants, El Hachmi ha posat en relleu que l'obra no es basa en la seva experiència personal. "He intentat anar més enllà de la meva pròpia experiència, explico la història d'altres dones i de joves, que em llegeixen i veuen la seva vida reflectida en les meves paraules", ha manifestat. L'escriptora ha animat a les participants a "buscar i lluitar per la nostra llibertat", remarcant que el fet de "renunciar, també té conseqüències".

Més enllà de l'entrevista, diverses assistents han afirmat que tot i no ser dones migrades, també se senten identificades amb la narrativa del llibre, tot recalcant que en els darrers anys la lluita feminista ha avançat molt "assolint uns drets i abandonant, almenys en part, alguns aspectes de l'estructura patriarcal que regentava la societat europea".

Per la seva banda, el cap d'àrea de les biblioteques d'Encamp, Alfons Codina, i la responsable de la biblioteca del Pas, Teresa Blanco, han explicat que "és la primera vegada que una escriptora catalana ve al Pas de la Casa" i han asseverat que tenint en compte l'èxit de la convocatòria, "ho tornarem a repetir". D'aquesta manera, han apuntat que dur a terme l'entrevista a la vila encampadana ha estat una activitat per "descentralitzar" les iniciatives i "donar l'oportunitat a la gent del poble de participar", tot recordant que "també formen part d'Andorra".