Neix l'Associació Sant Julià de Lòria Campus Universitari

Sant Julià de Lòria"Avui és un dia que en el futur més proper serà recordat com un gran pas endavant en la història de Sant Julià". D'aquesta manera ha definit el cònsol major lauredià, Josep Majoral, la constitució de l'Associació Sant Julià de Lòria Campus Universitari (ACU), un projecte que s'ha presentat aquest dijous a Casa Comuna i que neix gràcies a la suma d'esforços entre el comú, la Universitat d'Andorra (UdA), la Universitat Europea i la Universitat Carlemany, i al suport del ministeri d'Educació i de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA). L'objectiu de l'associació, per tant, és fer un pas més cap a la finalitat que Sant Julià esdevingui parròquia referent en el món de l'educació, que serveixi per apropar més jovent a la vila i que tot plegat millori la qualitat de vida dels ciutadans en tots els àmbits.

Aquest nou pas cap a l'objectiu d'esdevenir parròquia referent en el món de l'educació es veurà complementat amb la possible creació de la residència universitària. En aquest sentit, Majoral ha anunciat que la setmana vinent la corporació llançarà un concurs públic per a la definició d'un pla de viabilitat de la infraestructura, del qual s'espera tenir resultats en uns tres mesos. El terreny escollit és el del Prat Gran, tot i que el cònsol ha manifestat que la ubicació pot variar en funció de l'oferiment de terreny que pugui fer algun privat.

La residència universitària seria, sens dubte, una aposta clara i decidida per aquest entorn acadèmic a Sant Julià, que es veurà complementat properament amb l'arribada de la Universitat Humanium. A més a més, Majoral ha assegurat que actualment hi ha diverses converses en marxa amb altres centres d'educació superior que s'estan interessant per l'aposta del comú en aquest àmbit.

Per la seva banda, el rector de l'UdA, Miquel Nicolau, ha manifestat que, tenint en compte la dimensió de la parròquia i del país, el que busca Sant Julià és que tota la parròquia esdevingui un campus universitari i que, per tant, tots els equipaments de la vila com ara la biblioteca o el centre esportiu hi formin part. Precisament, ha opinat que la nova associació ha de contribuir a potenciar encara més tot el que ja hi ha a la parròquia actualment.

A més a més, Nicolau ha assegurat que l'associació i les accions futures afavorirà que més joves arribin a Andorra per formar-se i realitzar els seus estudis superiors. De fet, ha indicat que, en l'actualitat, l'UdA ha passat de tenir un 30% d'estudiants internacionals a un 47%, i això "és molt". Quant a la residència universitària, ha manifestat que s'ha de fer "sí o sí", ja que "és la manera de donar-li el punt final al cercle del campus". "És un element indispensable que complementa perfectament la vida universitària i la vida al voltant de les universitats. Estic convençut que sortirà", ha sentenciat.

Durant la presentació també s'ha comptat amb el rector de la Universitat Europea, Antoni Noguero, i amb el secretari general de la Universitat Carlemany, Andreu Ballot. Ambdós representants han coincidit a assenyalar que "amb la creació d'aquesta associació posem una primera pedra que ha de potenciar la parròquia en la seva dimensió universitària", i també pel que fa a àmbits com el científic o tecnològic.

Al seu torn, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha posat en relleu que "aquest treball conjunt ens farà més forts" i aportarà un guany col·lectiu que, a la vegada, també revertirà en el conjunt del país. La ministra ha recordat que en pocs anys ha augmentat significativament la presència d'universitats al Principat, per la qual cosa ha encoratjat els membres de l'associació a treballar com fins ara, oferint formacions de qualitat que siguin els fonaments del desenvolupament i la creació de coneixement.

Des de l'ACU s'aposta perquè Sant Julià de Lòria esdevingui el paraigua dels conceptes universitat, ciència i tecnologia que tenen una estreta vinculació entre ells i que han de ser el motor de la població a mig/llarg termini per impulsar empreses i talent en àmbits relacionats amb la ciència i la tecnologia. El logotip està enfocat a transmetre els conceptes de cohesió entre les tres potes: universitat, ciència i tecnologia.