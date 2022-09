Neix 'Speakers' Corner': un espai d'expressió per debatre

Andorra la VellaL'hotel Roc Blanc ha acollit aquesta setmana el primer 'Speakers' Corner', un nou projecte que té vocació d'esdevenir un espai d'expressió i debat a l'estil del tradicional racó del Hyde Park de Londres on participen diferents talents, ponents i ciutadans d'Andorra. El propòsit de l'acció és poder explicar, debatre i donar a conèixer inquietuds, experiències, i opinions en un espai obert de manera distesa. L'objectiu és el de convertir-se en un lloc per socialitzar, establir sinergies entre gent curiosa i professional i posar en relleu projectes de diferents àmbits per enriquir tots els participants de coneixements i noves relacions.

A banda de les xerrades, que s'ofereixen de manera gratuïta, també s'organitzen debats i exposicions, en aquest cas de pagament, on a més de divulgar coneixement, es busca la interacció positiva i entretinguda entre els assistents. Amb el pas del temps, la voluntat és la de crear grups d'opinió sobre les temàtiques que puguin arribar a ser útils pel conjunt de la societat andorrana.

La primera temàtica tractada ha girat al voltant dels 'Canviadors d'actituds'. D'aquesta manera, l'innovador disruptiu, Àlex Armengol, va convidar a debatre sobre la 'Disrupció amb consciència', una trobada en la qual es va tractar la natura de la disrupció i com Andorra pot beneficiar-se substancialment d'aquest element. Els espais de debat se celebraran els dilluns cada quinze dies i s'abordaran qüestions relacionades amb temàtiques sobre les transformacions filosòfiques i tecnològiques, les criptomonedes, la sensualitat o l'energia.

D'altra banda, l'establiment hoteler també iniciarà el pròxim 28 d'octubre l'espai Gastronòmic amb un taller de sushi. Els dijous s'oferirà un espai d'art i cultura que lideraran des de l'associació la Xarranca, on s'organitzaran exposicions, actuacions, concerts i tallers. També els dijous i els caps de setmana hi haurà experiències d''Holístic Wellness' que acolliran seminaris, tallers i activitats de benestar.

Al llarg del mes d'octubre també es donarà pas a xerrades, tallers de màgia i alquímia quàntica i congressos. Posteriorment, l'oferta s'anirà ampliant amb altres conceptes relacionats amb el turisme, l'emprenedoria i la tecnologia, així com altres matèries que sorgeixin gràcies a la convergència temàtica. Totes les xerrades seran gratuïtes i obertes al públic.