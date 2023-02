Nevades a cota 1.000 a la nit

Andorra la VellaDia ennuvolat i humit, tot i que les precipitacions, almenys de manera destacable, no tornaran a aparèixer fins a la segona meitat de la tarda. Segons ha informat el Servei Meteorològic Nacional, de cara a la nit s'esperen les precipitacions més intenses, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.100 o 1.000 metres al final de l'episodi, a la matinada. A la pàgina web de l'ens consta que s'activarà l'avís groc al nord del país a les 12 h per vent violent i a les 15 h per acumulació de neu.