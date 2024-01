Nevades divendres al matí a partir de la cota 1.500

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha indicat que es preveuen precipitacions per divendres, encara que no molt abundants. La cota de neu se situarà entre els 1.500 i els 1.600 metres i en la part final fins i tot podria arribar a cotes més baixes. La neu arribarà al matí i s’acabarà a la nit. Per dissabte, núvols al matí i i sol a la tarda.

Segons la previsió “un centre de baixes pressions a la Península ens enviarà un flux de sud-oest que portarà precipitacions, no molt abundants. L’ambient, però, no acabarà de ser hivernal, continuarà sent humit. La cota de neu pot situar-se entre els 1.500 i els 1.600 metres durant bona part de l’episodi i baixar puntualment per sota només al final de l’episodi”.

Es preveuen els següents gruixos de neu nova: 10 cm a 2.500 metres, 7 cm a 2.000 metres i 5 cm a 1.500 metres. El vent serà feble de component sud-oest. Temperatures mínimes previstes de 2ºC a Andorra la Vella, -2ºC a 1500 metres i -7ºC al Pas de la Casa. Les temperatures màximes seran de 6ºC a Andorra la Vella, 5ºC a 1500 metres i -2ºC al Pas de la Casa. La isoterma de 0ºC se situarà a 1800 metres al migdia i a 1500 metres a la nit.