No hi haurà manifestació de l'1 de Maig

Andorra la VellaLa Plataforma Sindical ha fet públic avui que no hi haurà manifestació l’1 de maig especialment per dos motius. El primer és que el Dia del Treballador no és festiu obligatori a Andorra i per tant bona part dels potencials assistents ni hi podrien anar. En segon lloc, perquè tractant-se d’un dilluns la gent que no treballa possiblement preferirà fer pont. Per tot plegat, davant la previsió d’una afluència escassa, s’ha decidit no convocar cap concentració. L’USdA ha optat per publicar un manifest on es reivindiquen els drets laborals per a un present i un futur dignes.